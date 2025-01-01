  • Yamaha viking professional

Yamaha viking 540

Год: 2023
Пробег: Без пробега по России
Страна: Япония
190 000 ₽
Yamaha viking professional

Год: 2023
Пробег: Без пробега по России
Страна: Япония
205 000 ₽

Основные сведения
  • Тип / рабочий объем : 4-тактный / 1 049 куб. см 
  • Цилиндры : 3-цилиндровый 
  • Топливная система : 41 мм Mikuni x 3, с BRG, впрыск топлива, жидкостный обогрев 
  • Система зажигания : Digital T.C.I. w/T.P.S.                                                                     
В условиях суровой российской зимы к снегоходам предъявляются повышенные требования, и новый VK Professional II EPS соответствует им как нельзя лучше. Обновленная в 2018 году модель, известная своей производительностью и комфортом, теперь оснащена электронным усилителем руля с перенастроенной геометрией передней подвески, и стала ещё удобнее и выносливее.


✅ Двигатель: 4-тактный, 1049 куб.см
✅ Мощность 125 л.с.
✅ Колея лыж 990 мм
✅ Емкость топливного бака: 44,6 л.
✅ Сделан в Японии

Доставим транспортной компанией в любую точку России

BRP Outlander 1000

Год: 2023
Пробег: Без пробега по России
Страна: Япония
199 000 ₽

Характеристики:
  • Класс: утилитарные
  • Мощность двигателя (л.с.): 85
  • Тип охлаждения: Жидкостной (водяной)
  • Тип трансмиссии: Автомат
  • Тип стартера: электрический
  • Масса (кг): 326
  • Блокировка дифференциала: имеется
  • Привод: полный
  • Количество мест: 2
  • Реверс: есть
  • Объём топливного бака (л): 37.8
  • Число цилиндров двигателя: 2
  • Тактность двигателя: 4
  • Объём двигателя (куб.см): 976

Двигатель

Тип двигателя V-образный, SOHC, 4х тактный, 2х цилиндровый, 4 клапана на цилиндр
Объем двигателя 976 куб.см.
Мощность 85 л.с.
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра 91 мм
Ход поршня 75 мм
Система подачи топлива EFI, Двухдроссельная 46 мм Siemens VDO
Стартер электрический
Топливный бак 20.5 л
Трансмиссия CVT c выбором режима трансмиссии
Привод трансмиссии 2/4WD с системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE

Шасси

Рама SST G2
Передняя подвеска Сдвоенные А-образные рычаги
Ход передней подвески 229 мм
Задняя подвеска Независимая TTI
Ход задней подвески 236 мм
Передний тормозной механизм Гидравлический, вентилируемые диски
Задний тормозной механизм Гидравлический, вентилируемые диски
Передние шины 660, 4 х 203, 2 х 305 мм, Carlisle ACT с агрессивным протектором
Задние шины 660, 4 х 254 х 305 мм, Carlisle ACT с агрессивным протектором
Колеса 14-дюймовые литые алюминиевые диски

Габаритные размеры

Длина 2387 мм
Ширина 1168 мм
Высота 1143 мм
Колесная база 1499 мм
Клиренс 305 мм
Сухой вес 326 кг

Максимальная нагрузка

Передний багажник 45 кг
Задний багажник 90 кг
Тяговое усилие при буксировке 590 кг
Количество мест 1 с возможностью установки второго сидения (опция)

 
Yamaha Grizzly 700

Год: 2023
Пробег: Без пробега по России
Страна: Япония
170 000 ₽

Основные сведения
  • Рабочий объем : 686 куб. см 
  • Диаметр цилиндра x ход поршня : 102,0 x 84,0 мм 
  • Тип двигателя : Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 4-клапанный 
  • Степень сжатия : 10,0 : 1 
  • Система смазки : Мокрый картер 
  • Вес: 354 кг
Описание

Yamaha Grizzly 700 EPS превращает любую тяжёлую работу в удовольствие, а поездку по сложному бездорожью – в расслабляющую прогулку выходного дня! Порукой тому – тяговитый двигатель, выносливый вариатор, полный набор режимов работы полноприводной трансмиссии, усилитель рулевого управления EPS, выверенная эргономика, универсальные шины Maxxis на 12-дюймовых колёсных дисках и независимая подвеска всех колёс. Тягово-сцепное устройство, рассчитанное на буксировку прицепа массой 600 кг, и багажные площадки общей грузоподъёмностью 140 кг позволяют использовать Grizzly 700 для транспортировки грузов в самые труднодоступные локации. 

В 2019 году компания Yamaha вернулась к 686-кубовому 1-цилиндровому мотору с одним верхним распределительным валом и 4-клапанной головкой цилиндра, который устанавливался на Grizzly 700 EPS в 2007-2015 годах. Обновлённый двигатель заменил 708-кубовую силовую установку с двумя распредвалами модели предыдущего поколения. Легкосплавный цилиндр с напылением, нанесённым электрохимическим методом, и кованый поршень вместо литого позволили уменьшить рабочие зазоры, что привело к снижению уровня шума на 3-4 дБ. 


Особенности модели

Тормозная система

Все четыре колеса Grizzly 700 EPS оборудованы перфорированными тормозными дисками и 2-поршневыми фиксированными суппортами, обеспечивающими надёжное замедление. Гидравлические контуры передних и задних тормозов независимые.


Одноцилиндровый двигатель

Двигатель объёмом 686 куб. см. с диаметром цилиндра 103 мм оснащён двумя верхними распределительными валами, 4 клапанами, системой впрыска топлива. У Grizzly 700 EPS он развивает 49 л.с. и обладает уверенной тягой в широком диапазоне оборотов. Стенки цилиндра с керамическим покрытием обеспечивают большой моторесурс и низкие потери на трение.


Бесступенчатая трансмиссия

Передовая автоматическая трансмиссия Yamaha Ultramatic® имеет повышенный и пониженный режимы, нейтраль и стояночный режим. Трансмиссия Grizzly 700 EPS отличается надёжностью, большим ресурсом и эффективной системой охлаждения ремня. Крутящий момент от мотора на колёса передаётся без рывков, передаточное отношение плавно меняется при смене оборотов двигателя, на спусках активируется система торможения двигателем.


Независимая подвеска

Подвеска Grizzly 700 EPS всех четырёх колёс независимая на поперечных рычагах. Газонаполненные амортизаторы оборудованы регулировкой предварительного поджатия пружин, что позволяет настроить их в зависимости от веса водителя и перевозимого груза. Легкосплавные колёсные ступицы уменьшают неподрессоренные массы и обеспечивают высокую плавность хода.


Технические характеристики
Рабочий объем 686 куб. см 
Диаметр цилиндра x ход поршня 102,0 x 84,0 мм 
Тип двигателя Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 4-клапанный 
Степень сжатия 10,0 : 1 
Система смазки Мокрый картер 
Топливная система YFI 44 мм 
Система зажигания Транзисторная система зажигания TCI 
Система запуска Электростартер 
Трансмиссия Клиноременный вариатор Ultramatic® 
Система привода 2WD/4WD/4WD + блокировка дифференциала 
Главная передача Вал 
Система передней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, Ход 180 мм 
Система задней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах с стабилизатор поперечной устойчивости 
Передний тормоз Двойные вентилируемые гидравлические дисковые 
Задний тормоз Двойные вентилируемые гидравлические дисковые 
Передние шины AT26x8-12 Maxxis® Zilla® MU05Y 
Задние шины AT26x10-12 Maxxis® Zilla® MU01 
Общая длина 2 070 мм 
Общая ширина 1 230 мм 
Общая высота 1 253 мм 
Высота сиденья 917 мм 
Колесная база 1 253 мм 
Минимальный дорожный просвет 288 мм 
Емкость топливного бака 18.0 л 
Пассажировместимость
Тип привода Полный 
Мощность 46.2 
Вес 318 

BRP Can-Am Outlander MAX 6X6 XT 1000

Год: 2023
Пробег: Без пробега по России
Страна: Япония
230 000 ₽

Характеристики:

ДВИГАТЕЛЬ

  • Мощность: 82 л.с.

  • Объем: 976 куб.см, V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения

  • Система подачи топлива: Электронный впрыск (EFI)

  • Трансмиссия: Вариатор CVT, режимы Extra-low L / H / N / R / P

  • Привод: Выбираемый 4WD / 6WD с авто-блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok QE

    • ПОДВЕСКА

  • Передняя: Арочные двойные А-образные рычаги с ходом 23,3 см, стабилизатор поперечной устойчивости

  • Задняя: Независимая торсионная подвеска (TTI2) с ходом 25,1 см, амортизаторы с двухтрубной конструкцией

    • ШИНЫ И КОЛЁСА

  • Шины: ITP Terracross 26 x 8/10 x 14 дюймов

  • Колеса: 14-дюймовые литые алюминиевые

    • ТОРМОЗА

  • Передние: Двойные дисковые тормоза 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

  • Задние: Двойные дисковые тормоза 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

    • ВЕС И РАЗМЕРЫ

  • Сухой вес: 531 кг

  • Габариты: 317 x 123 x 140 см

  • Колесная база: 228,5 см

  • Клиренс: 27,9 см

  • Высота сиденья: 87,7 см

  • Грузоподъемность: Передний багажник — 45 кг, задний — 318 кг

  • Объем бака: 20,5 литров

  • Буксировочная способность: 750 кг

  • Объем хранилища: 70 литров, двухуровневый грузовой ящик

    • ОСОБЕННОСТИ

  • Дисплей: 4,5-дюймовый цифровой

  • Освещение: LED фары

  • Рулевое управление: Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)

  • Лебедка: 3,500 фунтов (1,588 кг)

  • Защита: Центральная защита днища, усиленный передний бампер

  • Дополнительно: Система D.E.S.S., модульный грузовой ящик, съемное сиденье​

    • ..

    Возможен Trade-in на следующую технику: Outlander XTP R, XMR, Limited, Polaris Sportsman, Stels Gepard, Stels Leopard, CF Moto X6,8,10

    Возможна установка дополнительного оборудования на квадроцикл:

    - второе сидение

    - шноркель

    - вынос радиатора

    - обогрев ручек

    - защита днища

    И много другое


    Багги BRP comander 1000

    Год: 2023
    Пробег: Без пробега по России
    Страна: Япония
    225 000 ₽

    Характеристики: 
    • Класс: утилитарные
    • Мощность двигателя (л.с.): 85
    • Тип охлаждения: Жидкостной (водяной)
    • Тип трансмиссии: Автомат
    • Тип стартера: электрический
    • Масса (кг): 585
    • Блокировка дифференциала: имеется
    • Привод: полный
    • Количество мест: 1
    • Реверс: есть
    • Объём топливного бака (л): 37.8
    • Число цилиндров двигателя: 2
    • Тактность двигателя: 4
    • Объём двигателя (куб.см): 976

    Двигатель

    Тип двигателя V-образный, SOHC, 4х тактный, 2х цилиндровый, 4 клапана на цилиндр
    Объем двигателя 976 куб.см.
    Мощность 85 л.с.
    Система охлаждения жидкостная
    Диаметр цилиндра 91 мм
    Ход поршня 75 мм
    Система подачи топлива iTC™ с системой впрыска EFI, Двухдроссельная 54 мм Siemens VDO
    Стартер электрический
    Топливный бак 37.8 л
    Трансмиссия CVT c выбором режима трансмиссии
    Привод трансмиссии 2/4WD с системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE

    Шасси

    Рама высокопрочная сталь
    Передняя подвеска Сдвоенные А-образные рычаги, регулируемые амортизаторы
    Ход передней подвески 254 мм
    Задняя подвеска Независимая TTI, регулируемые амортизаторы
    Ход задней подвески 254 мм
    Передний тормозной механизм Гидравлический, вентилируемые диски
    Задний тормозной механизм Гидравлический, вентилируемые диски
    Передние шины 686 х 279 х 305 мм
    Задние шины 686 х 279 х 305 мм
    Колеса 14-дюймовые литые алюминиевые диски

    Габаритные размеры

    Длина 3004 мм
    Ширина 1489 мм
    Высота 1829 мм
    Колесная база 1924 мм
    Клиренс 279 мм
    Сухой вес 585 кг

    Максимальная нагрузка

    Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) 272 кг (181 кг верхний отсек + 91 кг нижний отсек).
    Тяговое усилие при буксировке 680 кг
    Количество мест 2

    Мини-трактор Kubota

    Год: 2019
    Пробег: Без пробега по России
    180 000 ₽

    Общие
    • Торговая марка:Kubota | Кубота
    • Страна-производитель:Индия
    • Гарантия:1 год
    • Тяговый класс:0,6
    • Гидравлический распределитель:Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса
    • Наличие утяжелителей в стандартной комплектации:Комплект передних утяжелителей
    • Количество гидровыходов:Нет
    • Компрессор:Нет
    • Система навески:Трехточечная
    • Категория навески:1
    • Грузоподъемность навески:750 кг
    • Передние колеса:7,00-12
    • Задние колеса:8,30-20
    • Ширина колеи передних колес:815 мм
    • Ширина колеи задних колес:810 мм
    • Дорожный просвет:325 мм
    • Радиус разворота:2,1 м
    • Максимальная скорость:19,8 км/ч


    Габариты и масса
    • Габариты транспортные:2390х1015х1280 мм
    • Габариты:2390х1015х1280 мм
    • Габариты в обрешетке:2850х1350х1800 мм
    • Конструкционный вес без утяжелителей:650 кг


    Кабина
    • Кабина:Нет


    Бульдозер Komatsu D65

    Год: 2023
    Пробег: Без пробега по России
    915 000 ₽

    Технические характеристики Бульдозер Komatsu D65EX-16

    Производитель Komatsu
    Мощность двигателя, л.с. (кВт) 211 (155)
    Эксплуатационная масса, кг 21200
    Модель двигателя Komatsu SAA6D114E-3
    Объем отвала, м³ сигма 5,6 / полусферический 5,6 / прямой 3,89
    Экскаватор Hitachi EX30

    Год: 1991
    Пробег: Без пробега по России
    195 000 ₽

    Рабочий диапазон

    Транспортная длина 4680 мм
    Макс. высота копания 4745 мм
    Транспортная высота 2440 мм
    Макс. высота погрузки 3415 мм
    Макс. радиус копания 4810 мм
    Макс. глубина вертикальной стенки котлована 2175 мм
    Макс. глубина копания 2885 мм
    Размеры стрелы / рукояти Вылет стрелы 2380 мм / Рукоять 1270 мм

    Размеры и габариты

    Ширина ходовой части 1520 мм
    Длина опорной поверхности гусениц 1595 мм
    Дорожный просвет 330 мм
    Высота до верха кабины с ROPS 2440 мм
    Радиус поворота хвостовой части 1360 мм
    Просвет под поворотной платформой 565 мм

    Ходовая часть

    Размер башмака 300 мм
    Ширина колеи 1220 мм
    Максимальная скорость хода 4.5 км/ч
    Давление на грунт 26.5 кПа
    Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны) 1
    Количество опорных катков с каждой стороны 4

    Двигатель

    Число цилиндров 4
    Производитель мотора Kubota
    Модель двигателя V1505-KA
    Полезная мощность двигателя 17.4 кВт
    Измерение мощности при 2000 об/мин
    Рабочий объем 1.5 л.
    Максимальный крутящий момент 91.1 Нм
    Измерение крутящего момента при 1500 об/мин
    Подача воздуха в двигатель Атмосферный двигатель

    Эксплуатационные характеристики

    Эксплуатационная масса 2880 кг
    Объем топливного бака 50 л.
    Объем системы охлаждения двигателя 6 л.
    Объем гидросистемы 40 л.
    Объем моторного масла (с масляным фильтром) 6.2 л.
    Напряжение бортовой сети 12 В
    Генератор переменного тока 52 А
    Давление предохранительного клапана гидросистемы 22555.3 кПа
    Производительность гидравлического насоса 72 л/мин

    Механизм поворота

    Скорость поворота 9 об/мин

    Экскаватор Comatsu PC400

    Год: 2023
    Пробег: Без пробега по России
    820 000 ₽


    Технические характеристики Коматсу PC400

    Параметр Показатель
    Общий вес, кг 41400–42250
    Модель двигателя SAA6D125E-3
    Производитель двигателя Komatsu
    Тип двигателя Дизельный
    Число цилиндров 6
    Диаметр всех цилиндров, мм 125
    Длина хода поршня, мм 150
    Рабочий объем двигателя, см³ 11040
    Мощность двигателя, кВт (л.с.) 246 (330)
    Расчетная частота вращения, об/мин. 1850
    Максимальная скорость, км/ч 5,5
    Минимальная скорость, км/ч 3,0
    Средняя скорость, км/ч 4,1
    Рабочие тормоза Гидравлическая блокировка
    Стояночные тормоза Механические дисковые
    Топливный бак, л 650
    Система охлаждения, л 34,2
    Гидробак, л 248
    Максимальная глубина копания, мм 7820
    Максимальная высота копания, мм 10915
    Максимальная высота выгрузки, мм 7000
    Колея передних/задних колес, мм 2200/2380
    Максимальное усилие на рукояти, кН 259
    Максимальное усилие на рабочем органе, кН 282
    Вместимость стандартного ковша, м³ 1,9
    Радиус поворота задней части платформы, мм 3605
    Скорость поворота платформы, об/мин. 9
    Максимальный радиус копания, мм 11000
    Гидроцикл SEA-DOO FISHPRO SPORT 170

    Год: 2023
    Пробег: Без пробега по России

    190 000 ₽
    Двигатель

    Мощность: 170

    Объем: 1630

    Тип: Rotax® 1630 ACE

    Топливо: 95



    Вес и размеры

    Сухой вес, кг: 389

    Ширина/длина, мм: 1255/3734



    Малогабаритный кран 26 тн KOMATSU LW-250-5

    Год: 2011
    Пробег: Без пробега по России
    2 388 000 ₽
