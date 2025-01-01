Yamaha viking professional

Год: 2023 Пробег: Без пробега по России Страна: Япония

170 000 ₽

Рабочий объем : 686 куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня : 102,0 x 84,0 мм

Тип двигателя : Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 4-клапанный

Степень сжатия : 10,0 : 1

Система смазки : Мокрый картер

Вес: 354 кг

Основные сведенияОписание

Yamaha Grizzly 700 EPS превращает любую тяжёлую работу в удовольствие, а поездку по сложному бездорожью – в расслабляющую прогулку выходного дня! Порукой тому – тяговитый двигатель, выносливый вариатор, полный набор режимов работы полноприводной трансмиссии, усилитель рулевого управления EPS, выверенная эргономика, универсальные шины Maxxis на 12-дюймовых колёсных дисках и независимая подвеска всех колёс. Тягово-сцепное устройство, рассчитанное на буксировку прицепа массой 600 кг, и багажные площадки общей грузоподъёмностью 140 кг позволяют использовать Grizzly 700 для транспортировки грузов в самые труднодоступные локации.

В 2019 году компания Yamaha вернулась к 686-кубовому 1-цилиндровому мотору с одним верхним распределительным валом и 4-клапанной головкой цилиндра, который устанавливался на Grizzly 700 EPS в 2007-2015 годах. Обновлённый двигатель заменил 708-кубовую силовую установку с двумя распредвалами модели предыдущего поколения. Легкосплавный цилиндр с напылением, нанесённым электрохимическим методом, и кованый поршень вместо литого позволили уменьшить рабочие зазоры, что привело к снижению уровня шума на 3-4 дБ.



Особенности модели







Тормозная система



Все четыре колеса Grizzly 700 EPS оборудованы перфорированными тормозными дисками и 2-поршневыми фиксированными суппортами, обеспечивающими надёжное замедление. Гидравлические контуры передних и задних тормозов независимые.

Одноцилиндровый двигатель



Двигатель объёмом 686 куб. см. с диаметром цилиндра 103 мм оснащён двумя верхними распределительными валами, 4 клапанами, системой впрыска топлива. У Grizzly 700 EPS он развивает 49 л.с. и обладает уверенной тягой в широком диапазоне оборотов. Стенки цилиндра с керамическим покрытием обеспечивают большой моторесурс и низкие потери на трение.

Бесступенчатая трансмиссия



Передовая автоматическая трансмиссия Yamaha Ultramatic® имеет повышенный и пониженный режимы, нейтраль и стояночный режим. Трансмиссия Grizzly 700 EPS отличается надёжностью, большим ресурсом и эффективной системой охлаждения ремня. Крутящий момент от мотора на колёса передаётся без рывков, передаточное отношение плавно меняется при смене оборотов двигателя, на спусках активируется система торможения двигателем.

Независимая подвеска



Подвеска Grizzly 700 EPS всех четырёх колёс независимая на поперечных рычагах. Газонаполненные амортизаторы оборудованы регулировкой предварительного поджатия пружин, что позволяет настроить их в зависимости от веса водителя и перевозимого груза. Легкосплавные колёсные ступицы уменьшают неподрессоренные массы и обеспечивают высокую плавность хода.

Рабочий объем 686 куб. см Диаметр цилиндра x ход поршня 102,0 x 84,0 мм Тип двигателя Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 4-клапанный Степень сжатия 10,0 : 1 Система смазки Мокрый картер Топливная система YFI 44 мм Система зажигания Транзисторная система зажигания TCI Система запуска Электростартер Трансмиссия Клиноременный вариатор Ultramatic® Система привода 2WD/4WD/4WD + блокировка дифференциала Главная передача Вал Система передней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, Ход 180 мм Система задней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах с стабилизатор поперечной устойчивости Передний тормоз Двойные вентилируемые гидравлические дисковые Задний тормоз Двойные вентилируемые гидравлические дисковые Передние шины AT26x8-12 Maxxis® Zilla® MU05Y Задние шины AT26x10-12 Maxxis® Zilla® MU01 Общая длина 2 070 мм Общая ширина 1 230 мм Общая высота 1 253 мм Высота сиденья 917 мм Колесная база 1 253 мм Минимальный дорожный просвет 288 мм Емкость топливного бака 18.0 л Пассажировместимость 1 Тип привода Полный Мощность 46.2 Вес 318





Технические характеристики