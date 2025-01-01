Yamaha viking professional

Двигатель: 4-тактный, 1049 куб.см
Мощность 125 л.с.
Колея лыж 990 мм
Емкость топливного бака: 44,6 л.
Сделан в Японии
Двигатель
|Тип двигателя
|V-образный, SOHC, 4х тактный, 2х цилиндровый, 4 клапана на цилиндр
|Объем двигателя
|976 куб.см.
|Мощность
|85 л.с.
|Система охлаждения
|жидкостная
|Диаметр цилиндра
|91 мм
|Ход поршня
|75 мм
|Система подачи топлива
|EFI, Двухдроссельная 46 мм Siemens VDO
|Стартер
|электрический
|Топливный бак
|20.5 л
|Трансмиссия
|CVT c выбором режима трансмиссии
|Привод трансмиссии
|2/4WD с системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE
Шасси
|Рама
|SST G2
|Передняя подвеска
|Сдвоенные А-образные рычаги
|Ход передней подвески
|229 мм
|Задняя подвеска
|Независимая TTI
|Ход задней подвески
|236 мм
|Передний тормозной механизм
|Гидравлический, вентилируемые диски
|Задний тормозной механизм
|Гидравлический, вентилируемые диски
|Передние шины
|660, 4 х 203, 2 х 305 мм, Carlisle ACT с агрессивным протектором
|Задние шины
|660, 4 х 254 х 305 мм, Carlisle ACT с агрессивным протектором
|Колеса
|14-дюймовые литые алюминиевые диски
Габаритные размеры
|Длина
|2387 мм
|Ширина
|1168 мм
|Высота
|1143 мм
|Колесная база
|1499 мм
|Клиренс
|305 мм
|Сухой вес
|326 кг
Максимальная нагрузка
|Передний багажник
|45 кг
|Задний багажник
|90 кг
|Тяговое усилие при буксировке
|590 кг
|Количество мест
|1 с возможностью установки второго сидения (опция)
Yamaha Grizzly 700 EPS превращает любую тяжёлую работу в удовольствие, а поездку по сложному бездорожью – в расслабляющую прогулку выходного дня! Порукой тому – тяговитый двигатель, выносливый вариатор, полный набор режимов работы полноприводной трансмиссии, усилитель рулевого управления EPS, выверенная эргономика, универсальные шины Maxxis на 12-дюймовых колёсных дисках и независимая подвеска всех колёс. Тягово-сцепное устройство, рассчитанное на буксировку прицепа массой 600 кг, и багажные площадки общей грузоподъёмностью 140 кг позволяют использовать Grizzly 700 для транспортировки грузов в самые труднодоступные локации.
В 2019 году компания Yamaha вернулась к 686-кубовому 1-цилиндровому мотору с одним верхним распределительным валом и 4-клапанной головкой цилиндра, который устанавливался на Grizzly 700 EPS в 2007-2015 годах. Обновлённый двигатель заменил 708-кубовую силовую установку с двумя распредвалами модели предыдущего поколения. Легкосплавный цилиндр с напылением, нанесённым электрохимическим методом, и кованый поршень вместо литого позволили уменьшить рабочие зазоры, что привело к снижению уровня шума на 3-4 дБ.
|Рабочий объем
|686 куб. см
|Диаметр цилиндра x ход поршня
|102,0 x 84,0 мм
|Тип двигателя
|Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 4-клапанный
|Степень сжатия
|10,0 : 1
|Система смазки
|Мокрый картер
|Топливная система
|YFI 44 мм
|Система зажигания
|Транзисторная система зажигания TCI
|Система запуска
|Электростартер
|Трансмиссия
|Клиноременный вариатор Ultramatic®
|Система привода
|2WD/4WD/4WD + блокировка дифференциала
|Главная передача
|Вал
|Система передней подвески
|Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, Ход 180 мм
|Система задней подвески
|Независимая на двойных поперечных рычагах с стабилизатор поперечной устойчивости
|Передний тормоз
|Двойные вентилируемые гидравлические дисковые
|Задний тормоз
|Двойные вентилируемые гидравлические дисковые
|Передние шины
|AT26x8-12 Maxxis® Zilla® MU05Y
|Задние шины
|AT26x10-12 Maxxis® Zilla® MU01
|Общая длина
|2 070 мм
|Общая ширина
|1 230 мм
|Общая высота
|1 253 мм
|Высота сиденья
|917 мм
|Колесная база
|1 253 мм
|Минимальный дорожный просвет
|288 мм
|Емкость топливного бака
|18.0 л
|Пассажировместимость
|1
|Тип привода
|Полный
|Мощность
|46.2
|Вес
|
318
|Производитель
|Komatsu
|Мощность двигателя, л.с. (кВт)
|211 (155)
|Эксплуатационная масса, кг
|21200
|Модель двигателя
|Komatsu SAA6D114E-3
|Объем отвала, м³
|сигма 5,6 / полусферический 5,6 / прямой 3,89
|Транспортная длина
|4680 мм
|Макс. высота копания
|4745 мм
|Транспортная высота
|2440 мм
|Макс. высота погрузки
|3415 мм
|Макс. радиус копания
|4810 мм
|Макс. глубина вертикальной стенки котлована
|2175 мм
|Макс. глубина копания
|2885 мм
|Размеры стрелы / рукояти
|Вылет стрелы 2380 мм / Рукоять 1270 мм
|Ширина ходовой части
|1520 мм
|Длина опорной поверхности гусениц
|1595 мм
|Дорожный просвет
|330 мм
|Высота до верха кабины с ROPS
|2440 мм
|Радиус поворота хвостовой части
|1360 мм
|Просвет под поворотной платформой
|565 мм
|Размер башмака
|300 мм
|Ширина колеи
|1220 мм
|Максимальная скорость хода
|4.5 км/ч
|Давление на грунт
|26.5 кПа
|Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны)
|1
|Количество опорных катков с каждой стороны
|4
|Число цилиндров
|4
|Производитель мотора
|Kubota
|Модель двигателя
|V1505-KA
|Полезная мощность двигателя
|17.4 кВт
|Измерение мощности при
|2000 об/мин
|Рабочий объем
|1.5 л.
|Максимальный крутящий момент
|91.1 Нм
|Измерение крутящего момента при
|1500 об/мин
|Подача воздуха в двигатель
|Атмосферный двигатель
|Эксплуатационная масса
|2880 кг
|Объем топливного бака
|50 л.
|Объем системы охлаждения двигателя
|6 л.
|Объем гидросистемы
|40 л.
|Объем моторного масла (с масляным фильтром)
|6.2 л.
|Напряжение бортовой сети
|12 В
|Генератор переменного тока
|52 А
|Давление предохранительного клапана гидросистемы
|22555.3 кПа
|Производительность гидравлического насоса
|72 л/мин
|Скорость поворота
|9 об/мин
|Параметр
|Показатель
|Общий вес, кг
|41400–42250
|Модель двигателя
|SAA6D125E-3
|Производитель двигателя
|Komatsu
|Тип двигателя
|Дизельный
|Число цилиндров
|6
|Диаметр всех цилиндров, мм
|125
|Длина хода поршня, мм
|150
|Рабочий объем двигателя, см³
|11040
|Мощность двигателя, кВт (л.с.)
|246 (330)
|Расчетная частота вращения, об/мин.
|1850
|Максимальная скорость, км/ч
|5,5
|Минимальная скорость, км/ч
|3,0
|Средняя скорость, км/ч
|4,1
|Рабочие тормоза
|Гидравлическая блокировка
|Стояночные тормоза
|Механические дисковые
|Топливный бак, л
|650
|Система охлаждения, л
|34,2
|Гидробак, л
|248
|Максимальная глубина копания, мм
|7820
|Максимальная высота копания, мм
|10915
|Максимальная высота выгрузки, мм
|7000
|Колея передних/задних колес, мм
|2200/2380
|Максимальное усилие на рукояти, кН
|259
|Максимальное усилие на рабочем органе, кН
|282
|Вместимость стандартного ковша, м³
|1,9
|Радиус поворота задней части платформы, мм
|3605
|Скорость поворота платформы, об/мин.
|9
|Максимальный радиус копания, мм
|11000
Мощность: 170
Объем: 1630
Тип: Rotax® 1630 ACE
Топливо: 95
Сухой вес, кг: 389
Ширина/длина, мм: 1255/3734